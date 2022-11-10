«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 3-го раунда Кубка английской лигиодержал домашнюю победу над лондонским— 2:0.

Счет в матче был открыт на 50-й минуте. В центре поля отобрал мяч в подкате Лингард у Доэрти и отдал пас на Лоди. Ренан ушел от опеки Санчеса и обводящим ударом поразил правый угол ворот «Тоттенхэма».

На 57-й минуте последовала подача справа от Орье на дальнюю штангу. Сарридж головой скинул на ближний угол в адрес Лингарда, а Джесси также головой переправил мяч в правый угол.

На 75-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Орел Мангала.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Ноттингем Форест — Тоттенхэм 2:0 Голы: 1:0 Ренан Лоди (50'), 2:0 Джесси Лингард (57') Ноттингем Форест: Уэйн Хеннесси, Серж Орье (Неко Уильямс, 62'), Джо Уорролл, Вийи Боли, Ренан Лоди, Ryan Yates, Орел Мангала, Lewis O'Brien (Морган Гиббз-Уайт, 79'), Джесси Лингард (Стив Кук, 78'), Тайво Авонийи (Бреннан Джонсон, 62'), Сэм Сарридж (Джек Колбэк, 79') Тоттенхэм: Иван Перишич (Ришарлисон, 59'), Гарри Кейн (Бриан Хиль, 59'), Райан Сесеньон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Родриго Бентанкур, 46'), Ив Биссума, Оливер Скипп (Деян Кулушевски, 59'), Мэтт Доэрти (Джед Спенс, 65'), Клеман Лангле, Эрик Дайер, Давинсон Санчес, Фрейзер Форстер Предупреждения: Джесси Лингард (64'), Ив Биссума (67'), Орел Мангала (68'), Орел Мангала (75'), Деян Кулушевски (87'), Родриго Бентанкур (88'), Эрик Дайер (90 + 4')

В параллельном матче «Вулверхэмптон» на своем поле вырвал победу у «Лидса» — 1:0.

Единственный мяч на 82-й минуте забил малийский полузащитник Бубакар Траоре.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Вулверхэмптон — Лидс 1:0 Гол: 1:0 Бубакар Траоре (85') Вулверхэмптон: Матия Саркич, Хонни Отто (Dexter Lembikisa, 82'), Нэйтан Коллинз, Макс Килман, Райан Айт Нури, Коннор Ронан (Даниэл Поденсе, 65'), Рубен Невеш (Жоау Моутинью, 72'), Джо Ходж, Адама Траоре (Бубакар Траоре, 72'), Хван Хи Чан, Гонсалу Гуэдеш (Чем Кэмпбелл, 66') Лидс: Mateo Fernandez, Джек Харрисон, Sonny Tufail Perkins (Degnand Wilfried Gnonto, 71'), Джо Джелхардт (Сэм Гринвуд, 54'), Матеуш Клих, Дарко Джаби, Хуниор Фирпо, Диего Льоренте, Люк Эйлинг, Лео Фур Ельде, Хоэль Роблес

Пары команд, которые сыграют между собой на стадии 1/8 финала Кубка лиги будут определены в результате жеребьевки