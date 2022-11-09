«Аталанта» проиграла «Лечче», «Рома» поделила очки с «Сассуоло»

В матче 14-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу над— 2:1.

Счет на 27-й минуте открыли хозяева. Прошла подача с угла поля на дальнюю штангу, последовала скидка в центр, где выпрыгнул Федерико Баскиротто и нанес удар головой в самый угол ворот.

Спустя две минуты «Лечче» удвоил преимущество. Федерико Ди Франческо на высокой скорости пробежал мимо защитников, сумел уйти на замахе от вышедшего из ворот Спортьелло и пробить в пустую рамку.

На 40-й минуте бергамаски отыграли один мяч. По центру нашлось пространство и прошла передача Малиновского на Дувана Сапату, который в штрафной быстро соориентировался и пробил в сетку.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Аталанта 2:1 Голы: 1:0 Федерико Баскиротто (28'), 2:0 Федерико Ди Франческо (30'), 2:1 Дуван Сапата (40') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей (Самуэль Юмтити, 83'), Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло, Алексис Блен (Кристиян Бистрович, 72'), Мортен Юльманн, Хоан Гонсалес, Габриэл Стрефезза (Реми Уден, 64'), Лоренцо Коломбо (Ассан Сесай, 72'), Федерико Ди Франческо (Ламек Банда, 63') Аталанта: Руслан Малиновский (Rasmus Hojlund, 80'), Дуван Сапата, Марио Пашалич (Адемола Лукман, 68'), Надир Цортеа (Жереми Бога, 80'), Эдерсон, Мартен де Рон (Теун Коопмейнерс, 46'), Брандон Соппи (Йоаким Мехле, 46'), Маттео Руджери, Калеб Околи, Берат Джимсити, Марко Спортьелло Предупреждения: Марин Понграчич (68'), Маттео Руджери (76'), Теун Коопмейнерс (87')

В параллельном матче «Сассуоло» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» — 1:1.

На 80-й минуте «Рома» провела позиционную атаку, Манчини забежал на правый край и подал в центр штрафной, где Тэмми Абрахам головой поразил ближний угол ворот Консильи.

Спустя пять минут Лорьенте на левом фланге атаки превзошел Манчини и прострелил в штрафную «Ромы», Андреа Пинамонти опередил Смоллинга и метров с семи вколотил мяч под перекладину.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Рома 1:1 Голы: 0:1 Тэмми Абрахам (80'), 1:1 Андреа Пинамонти (85') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Кан Айхан, Джанмарко Феррари, Гиоргос Кирьякопулос (Рожерио, 88'), Давиде Фраттези, Максим Лопес (Педро Обьянг, 75'), Абдау Харрауи (Кристиан Торстведт, 66'), Luca D'Andrea (Hamed Junior Traoré, 66'), Андреа Пинамонти, Арман Лорьенте (Доменико Берарди, 88') Рома: Эльдор Шомуродов (Тэмми Абрахам, 66'), Николо Дзаньоло (Андреа Белотти, 78'), Кристиан Вольпато (Эдоардо Бове, 73'), Никола Залевский (Стефан Эль-Шаарави, 65'), Неманья Матич, Бриан Кристанте, Зеки Челик (Рик Карсдорп, 65'), Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Николо Дзаньоло (26'), Арман Лорьенте (38'), Кан Айхан (54'), Максим Лопес (62'), Гиоргос Кирьякопулос (68'), Бриан Кристанте (73'), Андреа Пинамонти (86'), Джанлука Манчини (90 + 3')

«Аталанта» с 27 баллами на счету занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Календарь и таблица Серии А

«Рома» расположилась на 5-й строчке (26 очков), «Сассуоло» — на 13-й (16), «Лечче» — на 16-й (12).