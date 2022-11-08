Степашин: В последних пяти матчах «Динамо» встало на путь, что был до Йокановича

Член совета директоровоценил выступление бело-голубых в первом круге чемпионата России.

«Думаю, что последние 5 матчей команда встала на тот путь, который был. Йокановича почувствовали как тренера, стали более сыгранными.

Команда по сути новая, мы потеряли 6 лучших игроков, что говорить. Один Ордец чего стоил или Шиманьский. С ЦСКА будем биться по-настоящему!», — приводит слова Степашина «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Динамо» с 26 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

13 ноября бело-голубые встретятся с ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.