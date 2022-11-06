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    «Ньюкасл» разгромил «Саутгемптон», «Вест Хэм» проиграл «Кристал Пэлас»

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    Завершились очередные матчи 15-го тура АПЛ. В одном из них «Ньюкасл» с крупным счетом 4:1 выиграл у «Саутгемптона».

    Мигель Альмирон
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    Мигель Альмирон

    Мигель Альмирон открыл счетом в первом тайме. В тайме втором Кристофер Вуд, Джозеф Уиллок и Бруно Гимарайнс довели дело до разгрома.

    Перед четвертым голом «сорок» у хозяев отметился Ромен Перро.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Ньюкасл 1:4
    Голы: 0:1 Мигель Альмирон (35'), 0:2 Крис Вуд (58'), 0:3 Джозеф Уиллок (62'), 1:3 Ромен Перро (89'), 1:4 Бруно Гимарайнс (90 + 1') Саутгемптон: Гэвин Базуну, Juan Larios (Ромео Лавиа, 34'), Армель Белла-Котчап (Дуйе Чалета-Цар, 72'), Мохаммед Салису, Ромен Перро, Джеймс Уорд-Праус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Тео Уолкотт (Джо Арибо, 64'), Стюарт Армстронг (Адам Армстронг, 64'), Мохамед Эльюнуссип, Че Адамс (Samuel Edozie, 64') Ньюкасл: Джейкоб Мёрфи (Джонджо Шелви, 64'), Каллум Уилсон (Крис Вуд, 46'), Мигель Альмирон (Эллиот Андерсон, 81'), Джозеф Уиллок (Аллан Сент-Максимен, 73'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер (Хавьер Манкильо, 80'), Ник Поуп Предупреждение: Ромео Лавиа (75')

    «Ньюкасл» набрал 7 побед и 27 очков. Теперь он занимает 3-е место. «Саутгемптон» 18-й с 12 очками.

    В параллельном поединке «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:2.

    Саид Бенрахма открыл счет у «молотобойцев» на 20-й минуте, а после Уилфрид Заа и Майкл Олисе, который отметился победным голом, подарили «орлам» 3 очка.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Кристал Пэлас 1:2
    Голы: 1:0 Саид Бенрахма (20'), 1:1 Уилфрид Заха (41'), 1:2 Майкл Олисе (90 + 4') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Тило Керер, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек (Флинн Даунс, 64'), Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Лукас Пакета (Пабло Форнальс, 90'), Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 64'), Джанлука Скамакка (Майкл Антонио, 46') Кристал Пэлас: Уилфрид Заха, Эберечи Эзе, Майкл Олисе, Джордан Айю, Джеффри Шлупп, Шейк Омар Траоре (Лука Миливоевич, 77'), Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Натаниэл Клайн, Висенте Гуайта Предупреждения: Крэйг Доусон (58'), Джордан Айю (88')

    У «Вест Хэма» 14 очков и 15-е место в таблице. «Кристал Пэлас» набрал 19 баллов (9-е место).

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