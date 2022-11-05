«Майнц» — «Вольфсбург»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 13-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» одержал уверенную победу над «Майнцем» — 3:0.

Гости открыли счет на 33-й минуте встречи. Отличился молодой австрийский полузащитник «Вольфсбурга» Патрик Виммер.

К 70-й минуте гости увеличили свое преимущество. Забил мяч еще один полузащитник команды Максимиллиан Арнольд.

Ближе к концу встречи началась череда замен со стороны главного тренера «Майнца», но хозяева так и не смогли вернуть интригу в матче. На 84-й минуте немецкий полузащитник «Вольфсбурга» Ридл Баку забил 3-й гол и поставил точку в этой встрече.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — Вольфсбург 0:3 Голы: 0:1 Патрик Виммер (33'), 0:2 Максимилиан Арнольд (70'), 0:3 Боте Баку (84') Майнц: Робин Центнер, Эдмилсон Фернандеш, Александер Хак, Антони Каси (Анжело Фюльжини, 78'), Сильван Видмер (Данни да Коста, 71'), Антон Стах (Делано Бюргзорг, 78'), Доминик Кор, Аарон Мартин, Маркус Ингвартсен (Jonathan Michael Burkardt, 71'), Ли Джэ Сон (Аймен Баркок, 84'), Карим Онисиво Вольфсбург: Лукас Нмеча (Йонас Винд, 65'), Якуб Каминьский (Омар Мармуш, 88'), Янник Герардт, Максимилиан Арнольд, Феликс Нмеча (Маттиас Сванберг, 65'), Патрик Виммер (Kilian Fischer, 76'), Пауло Отавио (Жером Руссийон, 88'), Микки ван де Вен, Себастиан Борнау, Боте Баку, Коэн Кастельс Предупреждения: Боте Баку (53'), Антон Стах (75'), Bo Svensson (81')

После 13 сыгранных матчей в Бундеслиге «Вольфсбург» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице (17 очков). «Майнц» занимает 10-е место, набрав на один балл больше (18).