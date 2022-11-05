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    «Аяччо» в меньшинстве переиграл «Страсбург»

    «Аяччо» — «Страсбург»: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Аяччо Страсбург
    В матче 14-го тура чемпионата Франции «Аяччо» одержал домашнюю победу над «Страсбургом» — 4:2.

    «Аяччо»
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    «Аяччо»

    В составе победителей дубль оформил Юсеф Белаили, еще по голу забили Мунайм Эль Идрисси и Риад Нури.

    За гостей отличились Жан-Рикне Беллегард и Кевин Гамейро.

    Защитник «Аяччо» Клеман Видаль получил красную карточку и был удален с поля на 79-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Аяччо — Страсбург 4:2
    Голы: 0:1 Жанрикне Беллегард (6'), 0:2 Кевин Гамейро (17'), 1:2 Юсеф Мохамед Белайли (пенальти) (33'), 2:2 Мунем Эль-Идрисси (34'), 3:2 Юсеф Мохамед Белайли (пенальти) (40'), 4:2 Риад Нури (45 + 3') Аяччо: Бенжамен Леруа, Мохамед Юссуф, Исмаэль Диалло, Клеман Видаль, Юссуф Коне, Риад Нури (Йоанн Тузгар, 85'), Венсан Маршетти, Матьё Кутадёр (Тома Мангани, 84'), Юсеф Мохамед Белайли (Сирий Байала, 73'), Ромен Амума (Микаэль Альфонс, 80'), Мунем Эль-Идрисси Страсбург: Хабиб Диалло, Кевин Гамейро, Жанрикне Беллегард, Людовик Ажорк (Лебо Мотиба, 55'), Саньин Прцич (Адриен Томассон, 72'), Томас Делаин (Димитри Льенар, 54'), Максим Ле Маршан (Лука Перрен, 72'), Александр Джику, Жерзино Ньямси, Ронаэль Пьер-Габриэль (Колин Дагба, 54'), Матц Зельс Предупреждения: Ронаэль Пьер-Габриэль (22'), Томас Делаин (32'), Максим Ле Маршан (62'), Колин Дагба (90 + 2') Удаление: Клеман Видаль (79')

    «Аяччо» занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 11 очков. «Страсбур» располагается на 18-й строчке с 10 очками.

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