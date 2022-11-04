«Арсенал» победил «Цюрих» и выиграл группу А

Лондонскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

На 17-й минуте Нелсон справа подключил Уайта, который от лицевой навесил, но мяч отскочил к линии штрафной «Цюриха» на Вийера, который дважды пробил, но его накрыли.

Мяч отскочил к Кирану Тирни, который отличным ударом с линии штрафной положил мяч в угол ворот Бреше.

Футбол. Лига Европы. Группа A Арсенал Лондон — Цюрих 1:0 Гол: 1:0 Киран Тирни (17') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт (Такэхиро Томиясу, 73'), Пабло Мари, Габриэль Магальяйнс, Киран Тирни, Фабиу Виейра (Мартин Эдегор, 73'), Мохамед Эль-Ненни (Томас Парти, 62'), Альберт Самби Локонга, Рейсс Нелсон, Габриэл Жезус (Букайо Сака, 63'), Эдвард Нкетиа Цюрих: Айегун Тосин (Богдан Вьюнник, 77'), Фабиан Рохнер (Антонио Маркезано, 46'), Жонатан Окита, Адриан Герреро, Шейк Умар Конде (Бледиан Красники, 82'), Оле Сельнес (Марк Хорншух, 77'), Никола Боранияшевич, Фидан Алити (Иван Сантини, 89'), Никола Катич, Линдрит Камбери, Янник Бреше Предупреждения: Фидан Алити (32'), Никола Катич (49'), Шейк Умар Конде (65'), Габриэль Магальяйнс (90 + 6')

В другом матче группы А голландский «ПСВ Эйндховен» на выезде переиграл норвежский «Буде-Глимт» — 2:1.

На 36-й минуте исландский защитник хозяев Альфонс Сампстед срезал мяч в свои ворота.

На 52-й минуте ивуарийский нападающий Жоан Бакайоко удвоил преимущество ПСВ.

В компенсированное время словенский нападающий хозяев Нино Жугель отквитал один мяч.

Футбол. Лига Европы. Группа A Будё-Глимт — ПСВ 1:2 Голы: 0:1 Альфонс Сампстед (автогол) (35'), 0:2 Жоан Бакайоко (52'), 1:2 Нино Жугель (90 + 3') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Альфонс Сампстед, Мариус Лоде, Мариус Хёйбротен, Яфет Сери (Мортен Конрадсен, 75'), Уго Ветлесен (Ульрик Салтнес, 75'), Патрик Берг, Альберт Грёнбек, Ола Сольбаккен (Нино Жугель, 75'), Рунар Эспейор (Ларс-Йорген Салвесен, 83'), Йоэль Мугиша Мвука (Амаль Пеллегрино, 75') ПСВ: Люк де Йонг (Анвар Эль-Гази, 46'), Жоан Бакайоко, Гус Тиль, Чуквунонсо Мадуэке (Йорбе Вертессен, 70'), Джой Веерман (Эрик Гутьеррес, 46'), Ричард Ледесма, Fredrik Oppegard, Армандо Обиспо (Андре Рамальо Силва, 46'), Джордан Тезе, Ки-Яна Хувер (Emmanuel Van De Blaak, 90'), Йоэль Дроммель Предупреждения: Уго Ветлесен (32'), Яфет Сери (49'), Андре Рамальо Силва (59')

По итогам шести туров в квартете A «Арсенал» (15 очков) сразу пробился в 1/8 финала ЛЕ. На второй строчке расположился ПСВ (13), который также отправился в плей-офф турнира.

Находящий на третьей позиции «Буде-Глимт» (4) сыграет в Лиге конференций.

Календарь и таблица Лиги Европы

В группе Д берлинский «Унион» одержал выездную победу над бельгийским «Юнионом» — 1:0.

Счет на 6-й минуте открыл нападающий гостей Свен Михель.

Футбол. Лига Европы. Группа D Юнион — Унион 0:1 Гол: 0:1 Свен Михель (6') Юнион: Антони Морис, Барт Ниувкоп, Росс Сайкс, Кристиан Бёрджесс, Исмаэль Кандусс (Лоик Лапуссен, 72'), Саймон Адингра, Лазар Амани (Уссама Эль-Аззузи, 64'), Сенне Линен, Тедди Теума (Хосе Родригес, 72'), Данте Ванзер (Деннис Эккерт, 64'), Густаф Нильссон (Виктор Бонифас, 46') Унион: Свен Михель (Кевин Бехренс, 62'), Шеральдо Бекер (Джейми Левелинг, 89'), Юлиан Рюэрсон, Яник Хаберер (Мортен Торсби, 62'), Рани Хедира, Генки Харагути (Андраш Шчафер, 62'), Кристофер Триммель, Диогу Лейте, Робин Кнохе, Данило Дуки, Фредерик Реннов (Леннарт Грилль, 46') Предупреждения: Шеральдо Бекер (9'), Яник Хаберер (48'), Саймон Адингра (78'), Деннис Эккерт (80'), Кристофер Триммель (90 + 1'), Хосе Родригес (90 + 4')

В другом матче группы португальская «Брага» одержала домашнюю победу над шведским «Мальме» — 2:1.

На 36-й минуте Рикарду Орта вывел хозяев вперед, а на 55-й минуте Альваро Джало удвоил преимущество «Браги».

На 77-й минуте полузащитник «Мальме» Патриот Сейдиу отквитал один мяч.

Футбол. Лига Европы. Группа D Брага — Мальмё 2:1 Голы: 1:0 Рикарду Орта (36'), 2:0 Альваро Джало (55'), 2:1 Патриот Сейдиу (77') Брага: Матеус, Виктор Гомес, Витор Тормена, Паулу Оливейра, Нуну Секейра (Кристиан Борха, 78'), Родригу Гомеш (Эрнани Инфанди, 59'), Андре Каштру, Али Мохамед (Урош Рачич, 59'), Рикарду Орта (Диего Лайнес, 73'), Абель Руис (Альваро Джало, 46'), Симон Банза Мальмё: Мохамед Буя Турай (Патриот Сейдиу, 61'), Ола Тойвонен (Исаак Телин, 61'), Андерс Кристиансен, Хуго Ларссон, Эрдаль Ракип (Серхио Пенья, 73'), Сёрен Риекс, Деннис Хаджикадунич, Матей Халуш, Феликс Беймо, Ромен Галь, Йохан Далин Предупреждения: Паулу Оливейра (48'), Матей Халуш (58'), Эрнани Инфанди (90 + 6')

Бельгийцы с 13 очками напрямую вышли в 1/8 финала турнира. «Унион» набрал 12 баллов и примет участие в раунде плей-офф.

«Брага» отправляется в Лигу конференций, а «Мальме» завершает выступления в еврокубках.