начнут матч в 23:00 в группе B футбольной Лиги конференций, 03.11.2022.

Последний матч между собой: «Андерлехт» — «Силькеборг» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Силькеборг» — «Андерлехт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Силькеборг»).

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