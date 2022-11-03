начнут матч в 20:45 в группе F Лиги конференций, 03.11.2022.

Последний матч между собой: «Мольде» — «Гент» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гент» — «Мольде». Коэффициент ставки — 1.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гент»).

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