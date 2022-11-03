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    «Гент» vs «Мольде». Кому достанется путевка?

    «Гент» — «Мольде». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет F, 3 ноября 2022 года

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    «Мольде» — «Юргорден»
    Бельгийский «Гент» дома примет норвежский «Мольде». Это будет матч 6-го тура в группе F основной сетки Лиги конференций. Матч пройдёт в четверг, 3 ноября. Начало — в 20:45 (мск). «Гент» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 03 Ноября 2022 года
    Гент
  • Лига конференций. Группа F
    •  Гент 20:45 Мольде Мольде
  • Мольде
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    «Гент»

    Обладатель Кубка Бельгии занимает 3 место в Группе F. До первого не дотянутся, а вот на 2 подняться может.

    В активе «Гента» — 5 очков. За время турнира команда одержала победу над «Шэмрок Роверс» (3:0). И дважды сыграла вничью с «Роверс» (1:1) и «Мольде» (0:0).

    Как раз таки в последнем матче «Гент» едва ушёл от поражения, завершив встречу с ирландским коллективом — 1:1.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Бельгии «Гент» сыграл вничью с ФК «Ауд-Хеверлее» (1:1). В турнирной таблице команда идет на 6 месте.

    «Мольде»

    Обладатель Кубка Норвегии — второй клуб в квартете. Выше не подняться. Важно удержать 2-ю строчку, чтобы выйти в евровесну.

    В активе скандинавского коллектива — 7 очков. А это две победы, одна ничья и два поражения.

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    • В чемпионате Норвегии «Мольде» на выезде разгромил «Викинг» (4:1). Участник Лиги конференций закрепился на 1-м месте таблицы с 72 очками. Преимущество над преследователями составляет 18 пунктов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гента» можно поставить за 1.96, ничью оценивают в 3.66. А на победу «Мольде» — в 3.54.

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    Прогноз - «Мольде» пока выглядит солидно на фоне бельгийцев. Если не брать неудачную игру с «Юргорденом», норвежцы чаще добиваются положительных результатов. Можно и перестраховаться.

    Ставка — «Мольде» не проиграет с коэффициентом 1.81.

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    «Гент» — «Мольде»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. «Гент» vs «Мольде». Кому достанется путевка?
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