начнут матч в 23:00 в группе C Лиги Европы, 03.11.2022.

Последний матч между собой: «ХИК» — «Бетис» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «ХИК». Коэффициент ставки — 2.05 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Бетис»).

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