начнут матч в 23:00 в группе A Лиги Европы, 03.11.2022.

Последний матч между собой: «Цюрих» — «Арсенал Лондон» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Цюрих» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Арсенал Лондон»).

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