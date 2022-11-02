начнут матч в 18:30 в кубке России по футболу, 02.11.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо-Махачкала» — «Динамо Владивосток». Коэффициент ставки — 2.19.

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