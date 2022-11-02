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    • «Бавария» завершила групповой этап Лиги чемпионов шестью победами
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    «Бавария» завершила групповой этап Лиги чемпионов шестью победами

    «Бавария» — «Интер»: счет 2:0, обзор голов

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    В группе С Лиги чемпионов «Бавария» выиграла шестой матч подряд и закончила групповой этап с максимальными 18 баллами.

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    В домашнем матче команда Юлиана Нагельсманна обыграла «Интер» со счетом 2:0.

    Счет открыл защитник Бенжамен Павар в первом тайме. В тайме втором Эрик Шупо-Мотин удвоил результат хозяев.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Бавария — Интер 2:0
    Голы: 1:0 Бенжамен Павар (32'), 2:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (72') Бавария: Свен Ульрайх, Нуссайр Мазрауи (Джамал Мусиала, 66'), Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано (Альфонсо Дэвис, 46'), Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер, Кингсли Коман (Paul Wanner, 77'), Райан Гравенберх, Садио Мане (Серж Гнабри, 66'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Матис Тель, 73') Интер: Хоакин Корреа (Valentin Carboni, 76'), Лаутаро Мартинес (Эдин Джеко, 60'), Робин Гозенс, Роберто Гальярдини (Хакан Чалханоглу, 60'), Кристьян Аслани, Николо Барелла (Генрих Мхитарян, 60'), Рауль Белланова, Франческо Ачерби, Стефан де Врей (Милан Шкриньяр, 76'), Маттео Дармиан, Андре Онана Предупреждения: Марсель Забитцер (38'), Робин Гозенс (40'), Йозуа Киммих (48'), Йосип Штанишич (89'), Valentin Carboni (90')

    «Бавария» вышла в плей-офф с первой строчки. «Интер» с 10 очками проходит дальше с второй путевкой.

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