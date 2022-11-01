Индзаги: «Интер» сыграет против «Баварии» серьезно и организованно

Главный тренер «Интера»поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии».

«Этот матч не скажется на нашем выходе в 1/8 финала, но это серьезный вызов — матч против одной из лучших команд в Европе на прекрасном стадионе.

Хотим сыграть серьезно и организованно, хотя понимаем, что это будет тяжело, потому что у соперника классный глубокий состав», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Интер» с десятью очками гарантировала себе второе место в группе С, «Бавария» лидирует — 15 очков.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч «Бавария» — «Интер» состоится сегодня, 1 ноября. Начало встречи — 23:00 по московскому времени. Прогнозы на эту игру — тут и здесь.