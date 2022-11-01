Матч двух лидеров группы C Лиги чемпионов «Баварии» и «Интера» состоится 1 ноября в Мюнхене на «Альянц Арене». начало в 23:00 мск. «Бавария» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенцы набрали максимальные 15 очков за 5 туров. Он обеспечили себе выход в плей-офф и результат предстоящей встречи не важен. Тем не менее всегда хочется продолжать успешную серию.

В последних турах «Бавария» не щадила «Викторию» Пльзень, разгромив ее 4:2 и 5:0. В прошлом туре «баварцы» разгромили на «Камп Ноу» «Барселону», забив ей 3 безответных мяча.

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За 5 туров команда Нагельсманна отметилась 16 раз и пропустила всего 2 мяча. Такую результативность она старается поддерживать и в Бундеслиге, где забила 5 мячей «Фрайбургу» (5:0) и 6 голов «Майнцу» (6:2).

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В преддверии встречи у хозяев травмированы Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Лерой Сане и Люка Эрнандес. Под вопросом Маттейс Де Лигт.

«Интер»

Миланцы тоже обеспечили себе место в плей-офф. В любом случае они останутся вторыми в таблице, так как отрыв от «Баварии» составляет 5 очков.

К матчу с мюнхенцами коллектив Симоне Индзаги выиграл 4 матча подряд. В чемпионате Италии «Интер» обыграл «Салернитану» (2:0), «Фиорентину» (4:3) и «Сампдорию» (3:0).

После поражения от «Баварии» «Интер» одержал 3 победы и сыграл вничью (3:3 с «Барсой»). Минимальная победа была над «Барселоной» и дважды «нерадзурри» одолели «Викторию» (2:0, 4:0).

В списке травмированных у гостей защитник Далберт и Марцело Брозович.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что «Бавария» будет ближе к победе в этом матче. Котировки составляют 1.42 и 6.40.

Мотивация у команд будет низкая. Особенно у «Интера», которому все равно на результат. «Бавария» же выиграла все 5 матчей и наверняка хочет продлить серию.

В любом случае обе команды проведут ротацию, поскольку график игр плотный и нужно иногда отдыхать. Это отразится на сыгранности и надежности.

При этом соперники имеют неплохую результативность на данный момент. Так что рекомендуемая ставка будет «обе забьют (да) и ТБ 2.5» за 1.77.