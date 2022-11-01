ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»В трех минутах от чуда. Кузяев выцарапал для «Зенита» победу в Краснодпре «Спартак» — «Торпедо»Вымучали. «Спартак» с трудом обыграл «Торпедо» и продолжил погоню за «Зенитом» Арт FIFA 23Все еще не величайшая в истории. Какие проблемы вскрыла FIFA 23 за месяц с момента релиза?
  • 07:54
    • Медведев поднялся на третье место в рейтинге АТР
  • 21:30
    • «Зенит» вырвал победу у «Краснодара» благодаря пенальти
  • 21:12
    • Гол Рашфорда принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом»
  • 20:18
    • «Реал» упустил домашнюю победу над «Жироной»
    Все новости спорта

    Будет ли обмен голами в Мюнхене?

    «Бавария» — «Интер». Ставки (к. 3.35) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 1 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» — «Бавария»
    Матч двух лидеров группы C Лиги чемпионов «Баварии» и «Интера» состоится 1 ноября в Мюнхене на «Альянц Арене». начало в 23:00 мск. «Бавария» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 01 Ноября 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Интер Интер
  • Милан
    •

    «Бавария»

    Мюнхенцы набрали максимальные 15 очков за 5 туров. Он обеспечили себе выход в плей-офф и результат предстоящей встречи не важен. Тем не менее всегда хочется продолжать успешную серию.

    В последних турах «Бавария» не щадила «Викторию» Пльзень, разгромив ее 4:2 и 5:0. В прошлом туре «баварцы» разгромили на «Камп Ноу» «Барселону», забив ей 3 безответных мяча.

    Коэффициенты матча Бавария — Интер

    1X2Новым игрокам
  • 1.425.106.60Фрибет$40
    •

    За 5 туров команда Нагельсманна отметилась 16 раз и пропустила всего 2 мяча. Такую результативность она старается поддерживать и в Бундеслиге, где забила 5 мячей «Фрайбургу» (5:0) и 6 голов «Майнцу» (6:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В преддверии встречи у хозяев травмированы Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Лерой Сане и Люка Эрнандес. Под вопросом Маттейс Де Лигт.

    «Интер»

    Миланцы тоже обеспечили себе место в плей-офф. В любом случае они останутся вторыми в таблице, так как отрыв от «Баварии» составляет 5 очков.

    К матчу с мюнхенцами коллектив Симоне Индзаги выиграл 4 матча подряд. В чемпионате Италии «Интер» обыграл «Салернитану» (2:0), «Фиорентину» (4:3) и «Сампдорию» (3:0).

  • Победители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне
  • Главные итоги пятого тура группового этапа Лиги чемпионов
  • 28/10/2022

    • После поражения от «Баварии» «Интер» одержал 3 победы и сыграл вничью (3:3 с «Барсой»). Минимальная победа была над «Барселоной» и дважды «нерадзурри» одолели «Викторию» (2:0, 4:0).

    В списке травмированных у гостей защитник Далберт и Марцело Брозович.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что «Бавария» будет ближе к победе в этом матче. Котировки составляют 1.42 и 6.40.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Мотивация у команд будет низкая. Особенно у «Интера», которому все равно на результат. «Бавария» же выиграла все 5 матчей и наверняка хочет продлить серию.

    В любом случае обе команды проведут ротацию, поскольку график игр плотный и нужно иногда отдыхать. Это отразится на сыгранности и надежности.

    При этом соперники имеют неплохую результативность на данный момент. Так что рекомендуемая ставка будет «обе забьют (да) и ТБ 2.5» за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Кецманович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карацев — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колос — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баес — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Докса Катокопия — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  6.45
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Леванте — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Сакраменто Кингз
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Баффало — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Интер»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли обмен голами в Мюнхене?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры