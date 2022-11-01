«Бавария»
Мюнхенцы набрали максимальные 15 очков за 5 туров. Он обеспечили себе выход в плей-офф и результат предстоящей встречи не важен. Тем не менее всегда хочется продолжать успешную серию.
В последних турах «Бавария» не щадила «Викторию» Пльзень, разгромив ее 4:2 и 5:0. В прошлом туре «баварцы» разгромили на «Камп Ноу» «Барселону», забив ей 3 безответных мяча.
Коэффициенты матча Бавария — Интер
За 5 туров команда Нагельсманна отметилась 16 раз и пропустила всего 2 мяча. Такую результативность она старается поддерживать и в Бундеслиге, где забила 5 мячей «Фрайбургу» (5:0) и 6 голов «Майнцу» (6:2).
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В преддверии встречи у хозяев травмированы Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Лерой Сане и Люка Эрнандес. Под вопросом Маттейс Де Лигт.
«Интер»
Миланцы тоже обеспечили себе место в плей-офф. В любом случае они останутся вторыми в таблице, так как отрыв от «Баварии» составляет 5 очков.
К матчу с мюнхенцами коллектив Симоне Индзаги выиграл 4 матча подряд. В чемпионате Италии «Интер» обыграл «Салернитану» (2:0), «Фиорентину» (4:3) и «Сампдорию» (3:0).
После поражения от «Баварии» «Интер» одержал 3 победы и сыграл вничью (3:3 с «Барсой»). Минимальная победа была над «Барселоной» и дважды «нерадзурри» одолели «Викторию» (2:0, 4:0).
В списке травмированных у гостей защитник Далберт и Марцело Брозович.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что «Бавария» будет ближе к победе в этом матче. Котировки составляют 1.42 и 6.40.
Мотивация у команд будет низкая. Особенно у «Интера», которому все равно на результат. «Бавария» же выиграла все 5 матчей и наверняка хочет продлить серию.
В любом случае обе команды проведут ротацию, поскольку график игр плотный и нужно иногда отдыхать. Это отразится на сыгранности и надежности.
При этом соперники имеют неплохую результативность на данный момент. Так что рекомендуемая ставка будет «обе забьют (да) и ТБ 2.5» за 1.77.