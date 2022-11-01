«Бавария» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» уже оформила себе выход в плей-офф. Все своих пять матчей в группе мюнхенцы выиграли.

В минувшем туре «Бавария» добыл уверенную викторию. На выезде была разгромлена «Барселона» (0:3).

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Вот и в своем предыдущем поединке мюнхенцы выиграли. На сей раз был разгромлен «Майнц» (6:2).

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Наверняка мюнхенцы сыграют не в оптимальном составе. Свой шанс должны получить запасные.

«Интер»

Миланцы также уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, никуда со 2 места команда уже не сдвинется.

В минувшем туре своего чемпионата «Интер» победил. Дома миланцы не оставили шансов «Сампдории» (3:0).

Причем действующая победная серия «Интер» составляет уже 4 матча. Очевидно, миланцы на подъеме, что и постараются доказать еще раз.

В этом поединке гости наверняка будут активно атаковать. К тому же шанс проявить себя должен получить Ромелу Лукаку.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.75, а победу «Интера» — за 6.50.

«Бавария» лишена турнирной мотивации . «Интер» постарается реабилитироваться за домашнее поражение от мюнхенцев.

Сильная атака «Интера» обеспечит гостям победу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Интера», поставить на это можно с коэффициентом 6.50. Для остальных — более умеренный прогноз.