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    «Интер» сотворит сенсацию

    «Бавария» — «Интер». Дерзкая ставка за 6.50 на матч Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Интер»
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    Эдин Джеко
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 01 Ноября 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Бавария»

    «Бавария» уже оформила себе выход в плей-офф. Все своих пять матчей в группе мюнхенцы выиграли.

    В минувшем туре «Бавария» добыл уверенную викторию. На выезде была разгромлена «Барселона» (0:3).

    Коэффициенты матча Бавария — Интер

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    Вот и в своем предыдущем поединке мюнхенцы выиграли. На сей раз был разгромлен «Майнц» (6:2).

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    Наверняка мюнхенцы сыграют не в оптимальном составе. Свой шанс должны получить запасные.

    «Интер»

    Миланцы также уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, никуда со 2 места команда уже не сдвинется.

    В минувшем туре своего чемпионата «Интер» победил. Дома миланцы не оставили шансов «Сампдории» (3:0).

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    • Причем действующая победная серия «Интер» составляет уже 4 матча. Очевидно, миланцы на подъеме, что и постараются доказать еще раз.

    В этом поединке гости наверняка будут активно атаковать. К тому же шанс проявить себя должен получить Ромелу Лукаку.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.75, а победу «Интера» — за 6.50.

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    «Бавария» лишена турнирной мотивации. «Интер» постарается реабилитироваться за домашнее поражение от мюнхенцев.

    Сильная атака «Интера» обеспечит гостям победу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Интера», поставить на это можно с коэффициентом 6.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бавария» — «Интер»: прогноз, ставка (6.50), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» сотворит сенсацию
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