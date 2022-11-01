«Бавария»
«Бавария» уже оформила себе выход в плей-офф. Все своих пять матчей в группе мюнхенцы выиграли.
В минувшем туре «Бавария» добыл уверенную викторию. На выезде была разгромлена «Барселона» (0:3).
Коэффициенты матча Бавария — Интер
Вот и в своем предыдущем поединке мюнхенцы выиграли. На сей раз был разгромлен «Майнц» (6:2).
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Наверняка мюнхенцы сыграют не в оптимальном составе. Свой шанс должны получить запасные.
«Интер»
Миланцы также уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, никуда со 2 места команда уже не сдвинется.
В минувшем туре своего чемпионата «Интер» победил. Дома миланцы не оставили шансов «Сампдории» (3:0).
Причем действующая победная серия «Интер» составляет уже 4 матча. Очевидно, миланцы на подъеме, что и постараются доказать еще раз.
В этом поединке гости наверняка будут активно атаковать. К тому же шанс проявить себя должен получить Ромелу Лукаку.
Прогноз и ставка
На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.75, а победу «Интера» — за 6.50.
«Бавария»
Сильная атака «Интера» обеспечит гостям победу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Интера», поставить на это можно с коэффициентом 6.50. Для остальных — более умеренный прогноз.