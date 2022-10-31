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    Тренер «Порту»: Мы хотим, чтобы наши игроки сыграли с «Атлетико» с предельной мотивацией

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    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказал мнение о предстоящем матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико».

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Порту» уже вышел в 1/8 финала ЛЧ, а «Атлетико», который в 1-м туре победил со счетом 2:1, идет на 3-м месте и борется за Лигу Европы.

    «Мадридский "Атлетико" всегда был великолепной командой. Вне зависимости от текущей ситуации этот сезон, как мне кажется, будет для "Атлетико" хорошим.

    Мы хотим, чтобы наши игроки сыграли с предельной мотивацией. Для развития каждого из них важны абсолютно все моменты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч пройдет 1 ноября в Португалии. Начало — в 20:45 мск. С прогнозами на матч можно познакомиться по ссылке.

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