Тренер «Порту»: Мы хотим, чтобы наши игроки сыграли с «Атлетико» с предельной мотивацией

Главный тренервысказал мнение о предстоящем матче 6-го тура Лиги чемпионов с

«Порту» уже вышел в 1/8 финала ЛЧ, а «Атлетико», который в 1-м туре победил со счетом 2:1, идет на 3-м месте и борется за Лигу Европы.

«Мадридский "Атлетико" всегда был великолепной командой. Вне зависимости от текущей ситуации этот сезон, как мне кажется, будет для "Атлетико" хорошим.

Мы хотим, чтобы наши игроки сыграли с предельной мотивацией. Для развития каждого из них важны абсолютно все моменты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 1 ноября в Португалии. Начало — в 20:45 мск. С прогнозами на матч можно познакомиться по ссылке.