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    Два гола помогли «Осасуне» выиграть у «Вальядолида»

    «Осасуна» — «Вальядодид»: счет 2:0, обзор голов

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    «Осасуна» со счетом 2:0 победила «Вальядолид» в матче 12-го тура чемпионата Испании.

    Чими Авила
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    Чими Авила

    У победителей пенальти реализовал Чими Авила и голом с игры отметился Мои Гомес.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Вальядолид 2:0
    Голы: 1:0 Эсекьель Авила (пенальти) (13'), 2:0 Мойсес Гомес (19') Осасуна: Айтор, Рубен Пенья, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Мануэль Санчес, Аймар Орос, Лукас Торро, Мойсес Гомес, Эсекьель Авила, Анте Будимир, Энрике Барха Вальядолид: Шош-Зальман Вайссман, Серхио Леон, Лукас Оласа, Оскар Плано, Роке Меса, Кике Перес, Lucas Rosa, Зухаир Феддаль, Джавад Эль-Амик, Санчес Хавьер, Хорди Масип Предупреждения: Lucas Rosa (29'), Роке Меса (33'), Лукас Оласа (45 + 1'), Лукас Торро (47')

    «Осасуна» набрала 20 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги. У «Вальядолида» 14 очков и 11-е место.

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