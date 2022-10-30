«Осасуна» — «Вальядодид»: счет 2:0, обзор голов

Чими Авила Фото: globallookpress.com
У победителей пенальти реализовал Чими Авила и голом с игры отметился Мои Гомес.
Футбол. Испания. Примера
Осасуна — Вальядолид 2:0
Голы: 1:0 Эсекьель Авила (пенальти) (13'), 2:0 Мойсес Гомес (19') Осасуна: Айтор, Рубен Пенья, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Мануэль Санчес, Аймар Орос, Лукас Торро, Мойсес Гомес, Эсекьель Авила, Анте Будимир, Энрике Барха Вальядолид: Шош-Зальман Вайссман, Серхио Леон, Лукас Оласа, Оскар Плано, Роке Меса, Кике Перес, Lucas Rosa, Зухаир Феддаль, Джавад Эль-Амик, Санчес Хавьер, Хорди Масип Предупреждения: Lucas Rosa (29'), Роке Меса (33'), Лукас Оласа (45 + 1'), Лукас Торро (47')
«Осасуна» набрала 20 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги. У «Вальядолида» 14 очков и 11-е место.