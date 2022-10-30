Галактионов: Обидно и больно пропускать два мяча в добавленное время

Главный тренерподелился впечатлениями после матча 15-го тура РПЛ против(1:2).

«Обидно и больно пропускать два мяча в добавленное время. Первый тайм был достаточно неплохой. Мы повели в счете. Имели еще моменты для взятия ворот соперника.

После перерыва соперник не создавал особой остроты у наших ворот. Но в концовке мы остались в меньшинстве. Удаление привело к тому, что "Крыльям" удалось сравнять счет, а потом и выйти вперед.

Вопросы по судейству? Они возникают по трактовкам определенных эпизодов. Но для этого есть экспертная комиссия, которая даст свои оценки. А нам надо делать свое дело: на футбольном поле добиваться положительного результата.

У нас было довольно много качественных матчей, но результат их, к сожалению, не отображает. Неудачную серию надо пережить, исправить ошибки, переломить создавшуюся ситуацию и добиться победы», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.