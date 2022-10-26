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    • «Интер» разгромил «Викторию» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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    «Интер» разгромил «Викторию» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Интер» — «Виктория Пльзень»: счет матча 4:0, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над чешской «Викторией Пльзень» (4:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Бастони ушёл в лицевую и совершил мягкий заброс к линии вратарской, откуда Генрих Мхитарян даже без прыжка головой переправил мяч в угол ворот.

    На 42-й минуте Барелла из глубины выполнил роскошный пас к левому краю штрафной, Димарко на скорости технично обработал мяч и прострелил на дальнюю штангу, а Эдин Джеко без проблем замкнул эту атаку.

    Счет стал крупным на 66-й минуте. Лаутаро мог и сам наносить удар из пределов штрафной, но выкатил мяч на Джеко, который в касание низом поразил угол ворот.

    На 87-й минуте Корреа отдал обратный пас в штрафную, Лукаку оттеснил защитника и мощно пробил в ближний угол ворот.

    Лига чемпионов. 5-й тур. Группа С
    «Интер» — «Виктория Пльзень» — 4:0 (2:0)
    Голы: 1:0 — 35 Мхитарян, 2:0 — 42 Джеко, 3:0 — 66 Джеко, 4:0 — 87 Лукаку«Интер»: Онана, Думфрис, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 77), Мхитарян (Гальярдини, 83), Чалханоглу (Аслани, 71), Барелла, Джеко (Корреа, 71), Мартинес (Лукаку, 83)«Виктория Пльзень»: Станек, Гавел, Гейда, Перница, Тижани (Емелка, 52), Москера, Влканова (Пиларж, 84), Калвах (Ндиай, 70), Йирка (Голик, 46), Буха, Басси (Хоры, 46)Предупреждения: Москера (45), Перница (49)

    «Интер» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Барселона», у которой есть матч в запасе, имеет 4 очка, но даже если каталонцы догонят «Интер», то миланцы будут выше по сумме личных встреч.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Ранее выход в плей-офф ЛЧ из этой группы себе обеспечила «Бавария». «Виктория» завершает выступления в еврокубках.

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