«Интер» — «Виктория Пльзень»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Бастони ушёл в лицевую и совершил мягкий заброс к линии вратарской, откуда Генрих Мхитарян даже без прыжка головой переправил мяч в угол ворот.
На 42-й минуте Барелла из глубины выполнил роскошный пас к левому краю штрафной, Димарко на скорости технично обработал мяч и прострелил на дальнюю штангу, а Эдин Джеко без проблем замкнул эту атаку.
Счет стал крупным на 66-й минуте. Лаутаро мог и сам наносить удар из пределов штрафной, но выкатил мяч на Джеко, который в касание низом поразил угол ворот.
На 87-й минуте Корреа отдал обратный пас в штрафную, Лукаку оттеснил защитника и мощно пробил в ближний угол ворот.
«Интер» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Барселона», у которой есть матч в запасе, имеет 4 очка, но даже если каталонцы догонят «Интер», то миланцы будут выше по сумме личных встреч.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Ранее выход в плей-офф ЛЧ из этой группы себе обеспечила «Бавария». «Виктория» завершает выступления в еврокубках.