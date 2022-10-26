начнут матч в 19:45 в группе C Лиги чемпионов, 26.10.2022.

Последний матч между собой: «Виктория Пльзень» — «Интер» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Виктория Пльзень». Коэффициент ставки — 2.25 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Виктория Пльзень»).

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