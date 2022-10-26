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    Добудет ли «Интер» путевку в плей-офф Лиги чемпионов?

    «Интер» — «Виктория». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 26 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Виктория»
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    «Интер» занимает 2 место в группе
    Во вторник, 26 октября, в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета C «Интер» на своем поле сыграет против «Виктории». Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «Интер» — «Виктория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 26 Октября 2022 года

    «Интер»

    Миланский клуб начал групповой этап с домашнего матча с «Баварией», который проиграл со счетом 0:2. Во 2-м туре «Интер» поправил турнирное положение, победив на выезде аутсайдера группы — «Викторию» (2:0).

    В третьем туре миланский клуб дома справился с «Барсой» благодаря голу Чалханоглу перед перерывом — 1:0. В четвертом — добыл против каталонцев архиважную ничью 3:3.

    Коэффициенты матча Интер — Виктория Пльзень

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    «Нерадзурри» занимают второе место в группе с отрывом в три очка от «блауграна», поэтому в случае победы досрочно обеспечат себе путевку в плей-офф.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    При этом нынешнее 7 место в Серии А явно дисгармонирует с амбициями клуба, который, правда, не проигрывает пять последних поединков.

    «Виктория»

    Мало кто ожидал от чехов подвигов в Лиге чемпионов. Вот команда и занимает прогнозируемое последнее место в своей группе.

    «Виктория» Пльзень крайне неудачно обороняется. В четырех встречах пропущено уже 16 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Виктория» Пльзень добыла победу. Дома был обыгран «Баник Острава» (3:1) в чешской лиге.

    В последних шести матчах во всех турнирах коллектив чередовал поражения с победами — по три.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.

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    Успех гостей оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 8,00.

    Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,25.

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    «Интер» — «Виктория»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 26.10.2022. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Интер» путевку в плей-офф Лиги чемпионов?
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