«Интер»
Миланский клуб начал групповой этап с домашнего матча с «Баварией», который проиграл со счетом 0:2. Во 2-м туре «Интер» поправил турнирное положение, победив на выезде аутсайдера группы — «Викторию» (2:0).
В третьем туре миланский клуб дома справился с «Барсой» благодаря голу Чалханоглу перед перерывом — 1:0. В четвертом — добыл против каталонцев архиважную ничью 3:3.
Коэффициенты матча Интер — Виктория Пльзень
«Нерадзурри» занимают второе место в группе с отрывом в три очка от «блауграна», поэтому в случае победы досрочно обеспечат себе путевку в плей-офф.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
При этом нынешнее 7 место в Серии А явно дисгармонирует с амбициями клуба, который, правда, не проигрывает пять последних поединков.
«Виктория»
Мало кто ожидал от чехов подвигов в Лиге чемпионов. Вот команда и занимает прогнозируемое последнее место в своей группе.
«Виктория» Пльзень крайне неудачно обороняется. В четырех встречах пропущено уже 16 мячей.
В своем последнем поединке «Виктория» Пльзень добыла победу. Дома был обыгран «Баник Острава» (3:1) в чешской лиге.
В последних шести матчах во всех турнирах коллектив чередовал поражения с победами — по три.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.
Успех гостей оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 8,00.
Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,25.