ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард в «Астон Вилле»: скучный футбол, проблемы с атакой и безжалостное увольнение
    Все новости спорта

    Галлахер: Хотел помочь «Челси» победить — это самое главное

    Футбол Челси Футбол Англии Ред Булл Зальцбург
    Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказал мнение о матче с «Зальцбургом» (2:1), который стал для 22-летнего хавбека дебютным в Лиге чемпионов.

    Конор Галлахер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Конор Галлахер

    «Горжусь своим дебютом. Это был особенный момент для меня. Хотел помочь команде победить — это самое главное. Надеюсь, я не остановлюсь на достигнутом.

    Мы решаем задачи постепенно, от матча к матчу. Каждая игра важна, у нас их много в календаре. Каждый игрок должен быть готов. И каждый выполняет свою задачу на поле.

    Надеюсь, мы продолжим показывать хорошую игру», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    «Челси» набрал 10 очков и обеспечил выход в плей-офф Лиги чемпионов..

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» добьет «Барсу»?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Еще в одном «Зеленом дерби» «Салават» грохнет «Ак Барс»?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Добудет ли «Интер» путевку в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Интер» — «Виктория». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Интер — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фиорентина — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ницца — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры