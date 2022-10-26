Галлахер: Хотел помочь «Челси» победить — это самое главное

Полузащитниквысказал мнение о матче с(2:1), который стал для 22-летнего хавбека дебютным в Лиге чемпионов.

«Горжусь своим дебютом. Это был особенный момент для меня. Хотел помочь команде победить — это самое главное. Надеюсь, я не остановлюсь на достигнутом.

Мы решаем задачи постепенно, от матча к матчу. Каждая игра важна, у нас их много в календаре. Каждый игрок должен быть готов. И каждый выполняет свою задачу на поле.

Надеюсь, мы продолжим показывать хорошую игру», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Челси» набрал 10 очков и обеспечил выход в плей-офф Лиги чемпионов..