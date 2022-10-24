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    Тренер «Копенгагена»: Наша цель — продолжить выступление в еврокубках весной

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    Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился ожиданиями от ответного матча с «Севильей» в Лиге чемпионов.

    Якоб Нееструп
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    Якоб Нееструп

    Во 2-м туре команды сыграли по нулям. У команд по 2 очка после четырех туров.

    «Наша цель — продолжить выступление в еврокубках после зимнего перерыва.

    Мы знаем, что "Севилья" задействует много игроков при построении атак и довольно хорошо играет с мячом. Надо помнить об этом.

    В то же время они стали агрессивнее действовать в контрпрессинге с приходом нового тренера, который хочет, чтобы команда играла в более атакующем ключе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч пройдет 25 октября в Севилье и начнется в 19:45 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.

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