Тренер «Копенгагена»: Наша цель — продолжить выступление в еврокубках весной

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча св Лиге чемпионов.

Во 2-м туре команды сыграли по нулям. У команд по 2 очка после четырех туров.

«Наша цель — продолжить выступление в еврокубках после зимнего перерыва.

Мы знаем, что "Севилья" задействует много игроков при построении атак и довольно хорошо играет с мячом. Надо помнить об этом.

В то же время они стали агрессивнее действовать в контрпрессинге с приходом нового тренера, который хочет, чтобы команда играла в более атакующем ключе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 25 октября в Севилье и начнется в 19:45 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.