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    Ван Дейк — 16-й в голосовании за «Золотой мяч»

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    Продолжается оглашение результатов голосования премии «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    17-е место по итогам голосования разделили три игрока.

    Равное количество баллов набрали полузащитник Луис Диас, перешедший в «Ливерпуль» из «Порту», нападающий Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус») и хавбек Каземиро («Реал» / «Манчестер Юнайтед»).

    16-е место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

    Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.

    Награда «Золотой мяч» вручается журналом France Football с 1956 года. Действующим обладателем трофея является нападающий ПСЖ Лионель Месси.

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