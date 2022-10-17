Ван Дейк — 16-й в голосовании за «Золотой мяч»

Вирджил ван Дейк Фото: globallookpress.com
17-е место по итогам голосования разделили три игрока.
Равное количество баллов набрали полузащитник Луис Диас, перешедший в «Ливерпуль» из «Порту», нападающий Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус») и хавбек Каземиро («Реал» / «Манчестер Юнайтед»).
16-е место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.
Награда «Золотой мяч» вручается журналом France Football с 1956 года. Действующим обладателем трофея является нападающий ПСЖ Лионель Месси.