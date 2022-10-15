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    Кайрат — Астана. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.10.2022 в 14:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Кайрат — Астана

    Футбол Астана
    В 14:00 15.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Кайрат — Астана в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Астана» — «Кайрат» 6:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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