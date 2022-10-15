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    Бристоль Сити — Миллуолл. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.10.2022 в 17:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Бристоль Сити — Миллуолл

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Бристоль Сити
    Бристоль Сити и Миллуолл начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 15.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Миллуолл» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Бристоль Сити»).

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