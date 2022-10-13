начнут матч в 22:00 в группе B футбольной Лиги конференций, 13.10.2022.

Последний матч между собой: «Андерлехт» — «Вест Хэм» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Андерлехт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.71 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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