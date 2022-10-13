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    Бельгийцы заработают баллы в Лондоне?

    «Вест Хэм» — «Андерлехт». Прогноз, ставка (к. 2.71) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 4, квартет В, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Андерлехт»
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    «Андерлехт» — участник Лиги конференций
    В четверг, 13 октября «Вест Хэм» в родных стенах сыграет с «Андерлехтом». Группа B. Матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 22:00 (мск). «Вест Хэм» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 13 Октября 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Андерлехт Андерлехт
  • Брюссель
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    «Вест Хэм»

    Абсолютный результат. «Вест Хэм» одержал 3 победы в 3 матах Лиги конференций. «Молотобойцы» сейчас возглавляют таблицу в квартете В.

    В первой половине основной сетки лондонский клуб одолел ФК «Стяуа» (3:1), «Силькеборг» (3:2) и «Андерлехт» (1:0).

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Андерлехт

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  • 1.454.407.50Фрибет$40
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    В этом розыгрыше только 3 клуба не теряли очки. Помимо «Вест Хэма» — «Вильярреал» и АЗ.

    В АПЛ «Вест Хэм» одержал уверенную победу над «Фулхэмом» (3:1) и поднялся на 13 место в турнирной таблице.

    «Андерлехт»

    До первого места далеко. «Андерлехт» отстаёт от «Вест Хэма» на 5 очков. Сейчас важно не потерять 2 строчку, которая также даёт право продвинуться в евровесну.

    «Андерлехт» после трёх туров набрал 4 очка. Была победа над «Силькеборгом» (1:0) и ничья с ФКСБ (0:0).

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  • Вчера

    • В чемпионате Бельгии «Андерлехт» занимает 9 место. В активе «пурпурно-белых» 16 баллов. Отставание от лидера «Антверпена» составляет 14 очков.

    Прогноз и ставка

    Фаворит пары, конечно же английская команда. Именно британцам отдают предпочтение букмекеры. На победу «Андерлехта» можно поставить за 6.90, ничью оценивают в 4.40, а на победу «Вест Хэма» можно остановить выбор — за 1.44.

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    Прогноз — «Вест Хэм» может быть не мотивирован к этому поединку. У клуба есть запас по очкам. А потому можно рискнуть в пользу бельгийского клуба.

    Ставка — «Андерлехт»не проиграет с коэффициентом 2.71.

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    «Вест Хэм» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Бельгийцы заработают баллы в Лондоне?
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