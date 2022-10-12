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    Игрок «Брентфорда» может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» продолжает поиски игрока, способного усилить линию атаки и руководство «красных дьяволов» заинтересовалось центральным нападающим «Брентфорда» Айваном Тони, сообщает портал Fichajes.

    Тони Айван
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    Тони Айван

    По инормации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг является поклонником таланта английского форварда, который способен добавить мобильности в атаку команды. Кроме того, Тони может заменить португальского нападающего Криштиану Роналду, который, как ожидается, покинет команду в ближайшее время. Если «Манчестер Юнайтед» и решит приобрести нападающего, то случится это летом 2023 года.

    В текущем сезоне Тони провёл за «Брентфорд» десять матчей во всех турнирах. На счету форварда шесть голов и три результативные передачи.

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