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    «Эльче» и «Мальорка» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

    «Эльче» — «Мальорка»: счет 1:1, обзор голов

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    В заключительном мате 8-го тура Примеры «Эльче» и «Мальорка» сыграли вничью со счетом 1:1.

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    В составе хозяев забил Эсекьель Понсе, гол Ведата Муричи выровнял положение команд.

    У хозяев во втором тайме красную карточку получил Лукас Бое. Муричи в концовке встречи снова отличился, но на этот раз красной карточкой.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Мальорка 1:1
    Голы: 1:0 Эсекьель Понсе (15'), 1:1 Ведат Мурики (пенальти) (71') Эльче: Edgar Badía, Хосан (Поль Лирола, 57'), Элибельтон Паласиос (Пере Милья, 76'), Гонсало Верду, Педро Бигас, Карлос Клерк (Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau, 63'), Омар Маскарель, Херард Гумбау, Raúl Guti (Кина, 77'), Рохер, Эсекьель Понсе (Лукас Бое, 57') Мальорка: Ведат Мурики, Lee Kang-in (Дани Родригес, 90'), Антонио Санчес (Амат Ндиайе, 62'), Brian Cufre, Inigo Ruiz De Galarreta (Родриго Батталья, 90'), Иддрису Баба (Клеман Гренье, 62'), Пабло Маффео, Copete, Антонио Райльо, Мартин Вальент, Предраг Райкович Предупреждения: Эсекьель Понсе (15'), Javier Aguirre (45 + 4'), Гонсало Верду (70'), Омар Маскарель (74'), Клеман Гренье (74'), Антонио Раильо (79'), Педро Бигас (80'), Предраг Райкович (88'), Родриго Батталья (90 + 10') Удаления: Лукас Бое (61'), Ведат Мурики (85')

    «Мальорка» с 9 очками занимает в таблице Ла Лиги 12-е место. У «Эльче» 2 балла и 20-я позиция в Ла Лиги.

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