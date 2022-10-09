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    Стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов»

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    В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» примет самарские «Крылья Советов». Команды объявили стартовые составы на матч.

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    Фрагмент матча

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

    Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Мевля, Рыбус, КЛассен, Рассказов, Зиньковский, Зорин, Мелешин, Маслов.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов, Коваленко, Витюгов, Пиняв, Рахманович, Глушенков.

    Запасные: Овсянников, Фролов, Барач, Гапонов, Бабкин, Соколов, Чиркович, Липовой, Хубулов, Шитов, Цыпченко.

    Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

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