В воскресенье, 9 октября, в Москве на «Открытие Арене» в 12-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет против самарский «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по мск. «Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак», проваливший прошлый чемпионат России, в этом ведет борьбу за награды. После 11 туров он с 22 очками разместился на четвертой строке, но от второй позиции отстает всего на балл.

«Народная команда» отлично стартовала, выиграв четыре из пяти первых матчей при одной мировой. Однако затем с конца августа по середину сентября он проиграли три поединка из четырех.

Коэффициенты матча Спартак — Крылья Советов 1X2Новым игрокам 1.604.205.30Фрибет$40

И после этого неудачного периода «красно-белые» вышли победителями в последующих двух встречах, поочередно одолев дома в дерби 1:0 «Локомотив» и на выезде 2:1 «Нижний Новгород».

Календарь и таблица РПЛ

На своей арене московский клуб в этом сезоне с учетом всех турниров выиграл шесть поединков из семи проведенных при одном поражении.

«Крылья Советов»

С 11 зачетными пунктами «Крылья Советов» находятся на 11 позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги, оторвавшись всего лишь на два очка от опасной зоны.

Самарский коллектив за всю турнирную дистанцию добыл две виктории, пять встреч еще он завершил мировыми исходами и четыре раза уходил с поля поверженным.

К данной встрече «волжане» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период они дважды проиграли и расписали две мировые, в том числе и в прошлом туре дома с «Краснодаром» 0:0.

В текущем первенстве РПЛ «Крылышки» на выезде выступают вполне неплохо и пока соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза.

В последние годы «Спартак» успешно играет против «Крыльев Советов», на счету москвичей уже шесть подряд побед над самарцами.

Прогноз и ставка на «Спартак» — «Крылья Советов»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спартака» — 1.63, победа «Крыльев Советов» — 5.55, ничья — 4.48.

Прогнозируем, что победная тенденция «Спартака» над «Крылышками» будет продлена. Причем москвичи смогут пробить фору в -1.