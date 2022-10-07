«Галатасарай» зимой хочет подписать Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает турецкое издание Fotomac.

По информации источника, турецкий «Галатасарай» намерен заключить с нападающим контракт.

Отмечается, что турецкая команда была заинтересована в приобретении форварда еще летом 2022 года, однако не получилось, поскольку Роналду хотел найти клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.

Ранее появилась информация, что Роналду рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. При этом наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет препятствовать его уходу.