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    • «Галатасарай» зимой хочет подписать Криштиану Роналду
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    «Галатасарай» зимой хочет подписать Криштиану Роналду

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает турецкое издание Fotomac.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации источника, турецкий «Галатасарай» намерен заключить с нападающим контракт.

    Отмечается, что турецкая команда была заинтересована в приобретении форварда еще летом 2022 года, однако не получилось, поскольку Роналду хотел найти клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.

    Ранее появилась информация, что Роналду рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. При этом наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет препятствовать его уходу.

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