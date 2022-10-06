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    Сивасспор — Балкани. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.10.2022 в 19:45 начнется матч в группе G Лиги конференций Сивасспор — Балкани

    Футбол Лига конференций Сивасспор Балкани Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    Сивасспор и Балкани начнут матч в 19:45 в группе G Лиги конференций, 06.10.2022.

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