В 19:45 06.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги конференций УЕФА.

Последний матч между собой: «Пюник» — «Жальгирис» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Пюник» — «Жальгирис». Коэффициент ставки — 1.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Пюник»).

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