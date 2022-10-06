начнут матч в 19:45 в группе C Лиги конференций, 06.10.2022.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лех Познань» — «Хапоэль Б-Ш» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

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