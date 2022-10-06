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    Польский клуб продолжит победую серию?

    «Лех» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 3, квартет С, 6 октября 2022 года

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    «Лех» — «Легия». Матч чемпионата Польши
    В четверг, 6 октября «Лех» дома проведёт матч против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Матч 3-го тура в квартете С начнётся в 19:45 (мск). «Лех» — «Хапоэль» Беэр-Шева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 06 Октября 2022 года
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    •  Лех Познань 19:45 Хапоэль Б-Ш Хапоэль Б-Ш
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    «Лех»

    Польский клуб проведёт в Лиге конференций второй подряд домашний матч. В прошлой игре футболисты «Леха» сокрушили визави из венской «Аустрии» (4:1).

    В поединке против австрийской команды дублем отметился Вельде. Ещё по голу забили Скурась и Ишак.

    К слову, шведский форвард «Леха» Микаэль Ишак в этом сезоне забил за «Лех» 10 мячей. И это во всех турнирах, в которых участвуют поляки, включая чемпионат Польши и Лигу конференций.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    До этого в еврокубке был валидольный матч против испанского «Вильярреала». Все решалось на последних минутах, пока игрок «жёлтой субмарины» Коклен не отправил победный мяч в сетку ворот соперника. Так игроки «Леха» уступили со счётом 3:4.

    «Лех» провёл очередной матч в чемпионате Польши. В 11-м туре действующий чемпион принимал вторую команду первенства «Легию». Встреча завершилась вничью (0:0). В турнирной таблице футболисты «Леха» занимают 10 место.

    «Хапоэль»

    После двух туров Лиги конференций израильский клуб набрал всего 1 очко. «Хапоэль» из Беэр-Шевы заработал этот балл в стартовой игре против «Аустрии». Встреча на выезде завершилась вничью (0:0).

    Потом была домашняя игра против фаворита квартета — «Вильярреала». Испанцам уступили со счётом 1:2.

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    • Хотя обладатель Кубка Израиля был близок к тому, чтобы сохранить мирный исход противостояния. Но на 67-й минуте «Хапоэль» пропустил после удара Баэны.

    В чемпионате Израиля «Хапоэль» из Беэр-Шевы поднялся на 4 место. «Верблюды» одержали победу в 6-м туре над «Маккаби» из Нетании (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом матче фаворит пары — клуб из Польши. Победа «Леха» оценивается в 1.92, ничью бумекеры предлагают взять за 3.62, а на победу «Хапоэля» можно поставить за 3.72.

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    Если не брать в расчёт матч против испанского «Вильярреала» польский «Лех» не проигрывал уже давно, чего не скажешь о «Хапоэле». Да и вничью команда из Познани редко играет. Есть вероятность, что футболисты наберут дежурные 3 очка в битве с коллективом из Израиля.

    Наши прогноз и ставка — победа «Леха» с коэффициентом 1.92.

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    «Лех» — «Хапоэль» Беэр-Шева: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Польский клуб продолжит победую серию?
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