Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Маккаби» из Хайфы

Счет в матче был открыт на 35-й минуте.Прошла разрезающая передача Ди Марии на Адриана Рабьо, который оказался один на один с голкипером «Маккаби» и мощным ударом отправил игровой снаряд в верхний угол ворот гостей.
На 50-й минуте прошла быстрая контратака у «Ювентуса», Ди Мария покатил на Душана Влаховича, который с левой ноги с линии штрафной площади покатил мяч под выбежавшим навстречу ему голкипером.
На 75-й минуте гости отыграли один мяч. Чери выдал передачу на ход Дину Дэвиду, который устремился вперёд, обыграл вышедшего из ворот Щесны и поразил пустые ворота.
На 83-й минуте прошла подача на ближнюю штангу от Ди Марии, та отменно выпрыгнул Рабьо, переправив мяч в ворота и оформив дубль.
Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус — Маккаби Хф 3:1
Голы: 1:0 Адриен Рабьо (35'), 2:0 Душан Влахович (50'), 2:1 Dean David (75'), 3:1 Адриен Рабьо (83') Ювентус: Войцех Щенсны, Хуан Куадрадо (Леонардо Бонуччи, 67'), Бремер, Данило, Маттиа Де Шильо (Алекс Сандро, 46'), Уэстон Маккенни, Леандро Паредес (Fabio Miretti, 85'), Адриен Рабьо, Анхель Ди Мария, Душан Влахович (Мойзе Кин, 73'), Филип Костич (Мануэль Локателли, 66') Маккаби Хф: Францди Пьерро (Dean David, 72'), Мэвис Тчибота (Omer Atzili, 59'), Мохаммад Абу Фани (Neta Lavi, 72'), Тьяронн Чери, Али Мохамед (Nikita Rukavytsya, 84'), Pierre Cornud (Dolev Hazizia, 60'), Шон Гольдберг, Дилан Батубинсика, Абдулайе Сек, Daniel Sundgren, Joshua Cohen Предупреждения: Мэвис Тчибота (53'), Алекс Сандро (80')