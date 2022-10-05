Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Маккаби» из Хайфы

Туринскийодержал домашнюю победу над израильским(3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте.Прошла разрезающая передача Ди Марии на Адриана Рабьо, который оказался один на один с голкипером «Маккаби» и мощным ударом отправил игровой снаряд в верхний угол ворот гостей.

На 50-й минуте прошла быстрая контратака у «Ювентуса», Ди Мария покатил на Душана Влаховича, который с левой ноги с линии штрафной площади покатил мяч под выбежавшим навстречу ему голкипером.

На 75-й минуте гости отыграли один мяч. Чери выдал передачу на ход Дину Дэвиду, который устремился вперёд, обыграл вышедшего из ворот Щесны и поразил пустые ворота.

На 83-й минуте прошла подача на ближнюю штангу от Ди Марии, та отменно выпрыгнул Рабьо, переправив мяч в ворота и оформив дубль.