УЕФА не планирует обновлять формат Суперкубка

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается в ближайшем будущем менять формат формат. Об этом рассказал президент организации Александер Чеферин.

«Пока что мы рассуждали лишь о возможном расширении Суперкубка УЕФА. Мы не говорили о том, чтобы проводить его за пределами Европы. И уж тем более не обсуждали то, кто там должен играть.

Если бы было, например, четыре команды, то были бы две из Лиги чемпионов, одна — из Лиги Европы и одна — из Лиги конференций? Самая большая проблема в том, что у нас нет согласия по этому вопросу. У клубов разные точки зрения, календарь невероятно плотный, дальше начальных переговоров дело не дошло. На данный момент у нас таких планов нет.

Лично мне нравится идея, что Суперкубок станет более масштабным событием, станет праздником футбола. В него возможно, может быть включен женский и молодежный Суперкубок и, может быть, Матч легенд. Но я не уверен, что мы пока сможем реализовать эту идею», — сказал Чеферин, слова которого приводит RTV Slovenija.