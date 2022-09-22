УЕФА планирует изменить формат Суперкубок. Одним из участников станет клуб МЛС

Мадридский «Реал» — победитель Суперкубка УЕФА-2022 Фото: globallookpress.com
При этом одним из участников может стать клуб из МЛС, сообщает The Guardian.
Кроме того, в турнире будут участвовать победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
В УЕФА уверены, что изменение формата Суперкубка поспособствует увеличению доходов, в том числе для клубов.
Отмечается, что в новом формате Суперкубок могут провести в 2024 году.
Напомним, в этом году победителем матча за Суперкубок УЕФА стал мадридский «Реал», выигравший у немецкого «Айнтрахта».