УЕФА планирует изменить формат Суперкубок. Одним из участников станет клуб МЛС

может изменить формат. В организации рассматривают вариант, при котором за трофей будут бороться четыре команды.

При этом одним из участников может стать клуб из МЛС, сообщает The Guardian.

Кроме того, в турнире будут участвовать победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В УЕФА уверены, что изменение формата Суперкубка поспособствует увеличению доходов, в том числе для клубов.

Отмечается, что в новом формате Суперкубок могут провести в 2024 году.

Напомним, в этом году победителем матча за Суперкубок УЕФА стал мадридский «Реал», выигравший у немецкого «Айнтрахта».