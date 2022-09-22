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    УЕФА планирует изменить формат Суперкубок. Одним из участников станет клуб МЛС

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    УЕФА может изменить формат Суперкубка. В организации рассматривают вариант, при котором за трофей будут бороться четыре команды.

    Мадридский «Реал» — победитель Суперкубка УЕФА-2022
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    Мадридский «Реал» — победитель Суперкубка УЕФА-2022

    При этом одним из участников может стать клуб из МЛС, сообщает The Guardian.

    Кроме того, в турнире будут участвовать победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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    • В УЕФА уверены, что изменение формата Суперкубка поспособствует увеличению доходов, в том числе для клубов.

    Отмечается, что в новом формате Суперкубок могут провести в 2024 году.

    Напомним, в этом году победителем матча за Суперкубок УЕФА стал мадридский «Реал», выигравший у немецкого «Айнтрахта».

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