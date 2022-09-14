Клопп раскритиковал идею проведения Матча звезд АПЛ

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Окей, пусть позвонит мне, когда найдет дату для этого матча.
Он просто забывает, что в больших видах спорта в Северной Америке есть четырехмесячные перерывы.
И они вполне счастливы, что могут немного заняться спортом в эти перерывы. В нашем футболе все совсем иначе.
Возможно, он также хочет пригласить "Гарлем Глобтроттерс" (американская баскетбольная выставочная команда) и позволить им играть в футбольной команде?», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.