Клопп раскритиковал идею проведения Матча звезд АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля»подверг критике идею владельца «Челси»проводить Матч всех звезд АПЛ.

«Окей, пусть позвонит мне, когда найдет дату для этого матча.

Он просто забывает, что в больших видах спорта в Северной Америке есть четырехмесячные перерывы.

И они вполне счастливы, что могут немного заняться спортом в эти перерывы. В нашем футболе все совсем иначе.

Возможно, он также хочет пригласить "Гарлем Глобтроттерс" (американская баскетбольная выставочная команда) и позволить им играть в футбольной команде?», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.