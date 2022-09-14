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    Клопп раскритиковал идею проведения Матча звезд АПЛ

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике идею владельца «Челси» Тодда Боэли проводить Матч всех звезд АПЛ.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Окей, пусть позвонит мне, когда найдет дату для этого матча.

    Он просто забывает, что в больших видах спорта в Северной Америке есть четырехмесячные перерывы.

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    • И они вполне счастливы, что могут немного заняться спортом в эти перерывы. В нашем футболе все совсем иначе.

    Возможно, он также хочет пригласить "Гарлем Глобтроттерс" (американская баскетбольная выставочная команда) и позволить им играть в футбольной команде?», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после шести туров.

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