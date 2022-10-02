Хет-трек Бен-Йеддера и ассист Головина помогли «Монако» разгромить «Нант»

В матче 9-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу над— 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил тунисский нападающий Виссам Бен-Йеддер, еще один гол и ассист на счету камернуского форварда Брила Эмболо.

В концовке матча защитник «Монако» Каю Энрике срезал мяч в свои ворота.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут и отметился голевым пасом на 28-й минуте. На 66-й минуте его сменил Такуми Минамино.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Нант 4:1 Голы: 1:0 Брил Эмболо (2'), 2:0 Виссам Бен-Йеддер (6'), 3:0 Виссам Бен-Йеддер (28'), 4:0 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (62'), 4:1 Каю Энрике (автогол) (79') Монако: Александр Нюбель, Vanderson (Гильермо Марипан, 66'), Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль (Маланг Сарр, 66'), Каю Энрике, Крепин Дьятта, Юссуф Фофана (Элиот Матазо, 71'), Мохамед Камара, Александр Головин (Такуми Минамино, 66'), Брил Эмболо (Кевин Фолланд, 46'), Виссам Бен-Йеддер Нант: Игнатиус Кнеп Ганаго (Людовик Блас, 65'), Моузес Саймон (Мостафа Мохамед, 65'), Педро Чиривелья, Мусса Сиссоко (Lohann Doucet, 66'), Эванн Гессан (Кадер Бамба, 78'), Кентен Мерлен, Николя Паллуа, Андрей Жиротто, Жан-Шарль Кастеллетто (Sebastien Corchia, 30'), Деннис Аппиа, Альбан Лафон Предупреждение: Андрей Жиротто (60')

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» поднялся на 5-е место, набрав 17 очков в 9 матчах. «Нант» идет 16-м — 7 очков.