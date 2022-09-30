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    Малком рассказал, почему хочет получить российское гражданство

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    Бразильский полузащитник «Зенита» Малком подтвердил, что хочет получить российское гражданство.

    Малком
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    Малком

    «В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет?

    Смогу ли я играть за сборную России? Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать.

    Если честно, совершенно не представляю, есть ли юридически такая возможность. Основная идея — освободить одно место для легионера в "Зените".

    На каком этапе процесс? Пока ни каком этапе. Все мои мысли о клубном футболе, о поражении в кубке и подготовке к матчу РПЛ с "Ростовом".

    Меня совершенно не беспокоит, что российский футбол сейчас забанен. Я игрок "Зенита", у меня контракт с этим клубом. Хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов — круто. Если нет, то я буду с командой там, где он будет играть, стараться помогать ей», — приводит слова Малкома «Спорт-Экспресс».

    Вместе с Малкомом российское гражданство также может получить Клаудиньо.

    Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

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