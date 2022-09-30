Малком рассказал, почему хочет получить российское гражданство

Бразильский полузащитник «Зенита»подтвердил, что хочет получить российское гражданство.

«В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет?

Смогу ли я играть за сборную России? Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать.

Если честно, совершенно не представляю, есть ли юридически такая возможность. Основная идея — освободить одно место для легионера в "Зените".

На каком этапе процесс? Пока ни каком этапе. Все мои мысли о клубном футболе, о поражении в кубке и подготовке к матчу РПЛ с "Ростовом".

Меня совершенно не беспокоит, что российский футбол сейчас забанен. Я игрок "Зенита", у меня контракт с этим клубом. Хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов — круто. Если нет, то я буду с командой там, где он будет играть, стараться помогать ей», — приводит слова Малкома «Спорт-Экспресс».

Вместе с Малкомом российское гражданство также может получить Клаудиньо.

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.