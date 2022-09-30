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    Кроос может завершить карьеру следующим летом, когда ему будет 33 года

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    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру в конце текущего сезона.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    По информации AS, Кроос отказывается обсуждать с «Королевским клубом» подписание нового контракта.

    Действующее соглашение немецкого футболиста с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года.

    У Крооса, которому в начале января исполнится 33 года, есть желание уйти на пике карьеры. К тому же, он якобы не хочет мешать развитию молодых футболистов «Реала».

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    • Отмечается, что «Реал» уже начал поиски замены для Крооса. Возможно, уже зимой «Мадрид» попытается приобрести 21-летнего бразильского полузащитника «Фламенго» Гомеса да Силву.

    Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он трижды выигрывал чемпионат Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

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