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    Гайч: Я обязан оправдать доверие ЦСКА

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    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал почему решил остаться в московском клубе и поделился своими впечатлениями о России.

    Адольфо Гайч
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    Адольфо Гайч

    «Был ли разговор в родителями, стоит ли оставаться в России? Да, мы с ними поговорили об этом. Я передал им свою уверенность, сказал, что здесь всё спокойно, чтобы они не переживали. Потому что я в хороших условиях, со мной всё хорошо. Мне кажется, они успокоились, а сейчас вот приехали и сами убедились в том, что со мной всё хорошо.

    Какие у них впечатления от Москвы? У них сейчас в головах настоящее сумасшествие происходит. Они просто влюбились в город, он им очень понравился. Они говорят, что Москва замечательная и фантастическая.

    Из-за санкций российские клубы не играют в еврокубках, многие иностранцы приостановили контракты и уехали из России. А я остался здесь. Тяжело было принять это решение? Для меня это совсем не было сложным решением. За пределами России говорится много всего дурного. Потому что люди не понимают реальную ситуацию в стране. Иногда внешний мир несправедливо относится к России. Я так никогда не думал. А раз я не исповедую эти принципы, мне не сложно было остаться в России.

    То, что ЦСКА не играет в еврокубках — серьёзный удар? Жалко, конечно. Но я всё время хотел хорошо играть за ЦСКА, не важно — где. Это первый клуб, который реально в меня поверил, привез меня в Европу. И я обязан клубу. И это доверие я обязан оправдать», — цитирует Гайча «Комсомольская правда».

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