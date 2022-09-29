Адиев: Российские спортсмены просят помочь с переездом в Казахстан

Главный тренер сборной Казахстанапризнался, что спортсмены из России все чаще просят его помочь переехать в Казахстан.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Магомед Адиев Фото: azerisport.com

«Из России едет много людей. Просят работу найти, помочь устроиться. И это касается не только футбола, а разных видов спорта — дзюдо, теннис, ММА.

Звонят и говорят: "Магомед, есть ли выход? Можешь ли поговорить?".

У меня есть знакомства и возможности, поэтому пытаюсь помочь людям. Не понаслышке знаю, что такое СВО — сам через это проходил и понимаю простых людей. Но давайте не будем об этом», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что повестку из военкомата получил бывший футболист сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билелятдинов.

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».