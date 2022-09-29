ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон?
  • 11:48
    • Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022
  • 11:41
    • Зырянов возглавит новороссийский «Черноморец»
  • 11:19
    • «Реал» попытается купить Холанда летом 2024 года
  • 10:51
    • «Это не ударит по нам». Быков высказался о возможном уходе канадцев и американцев из клубов КХЛ
  • 10:14
    • Месси покинет «ПСЖ» в конце сезона
    Все новости спорта

    Адиев: Российские спортсмены просят помочь с переездом в Казахстан

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сборная Казахстана Сборная России Футбол России РПЛ Зенит Спартак
    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев признался, что спортсмены из России все чаще просят его помочь переехать в Казахстан.

    Магомед Адиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев

    «Из России едет много людей. Просят работу найти, помочь устроиться. И это касается не только футбола, а разных видов спорта — дзюдо, теннис, ММА.

    Звонят и говорят: "Магомед, есть ли выход? Можешь ли поговорить?".

    У меня есть знакомства и возможности, поэтому пытаюсь помочь людям. Не понаслышке знаю, что такое СВО — сам через это проходил и понимаю простых людей. Но давайте не будем об этом», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

  • Министр спорта РФ о мобилизации: Спортсмены не должны пользоваться какими-то исключительными привилегиями
  • Читайте по теме

    • Ранее стало известно, что повестку из военкомата получил бывший футболист сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билелятдинов.

    Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

    21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли беспроигрышная серия матчей «Зенита» со «Спартаком»?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Каким выйдет дебют Ташуева у руля «Ахмата»?
  • «Ахмат» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Автомобилист» заставит «Ак Барс» покинуть его территорию с пустым багажом
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витязь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры