Скалони продолжит возглавлять сборную Аргентины после ЧМ-2022

Лионель Скалони Фото: globallookpress.com
«Я с гордостью сообщаю, что мы договорились о том, что Лионель Скалони останется в качестве тренера сборной Аргентины до чемпионата мира 2026 года», — написал Тапиа в твиттере.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с августа 2018 года. Под его руководством национальная команда стала победителем Кубка Америки.
Беспроигрышная серия сборной Аргентины на данный момент составляет 35 матчей.
На ЧМ-2022 Аргентина попала в одну группу со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.