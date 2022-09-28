Скалони продолжит возглавлять сборную Аргентины после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентиныостанется на своем посту после чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщил президент аргентинской федерации футбола Чики Тапиа.

«Я с гордостью сообщаю, что мы договорились о том, что Лионель Скалони останется в качестве тренера сборной Аргентины до чемпионата мира 2026 года», — написал Тапиа в твиттере.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с августа 2018 года. Под его руководством национальная команда стала победителем Кубка Америки.

Беспроигрышная серия сборной Аргентины на данный момент составляет 35 матчей.

На ЧМ-2022 Аргентина попала в одну группу со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.