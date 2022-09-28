Экс-вратарь «Зенита» Малафеев заявил, что не будет скрываться от мобилизации

Бывший вратарь «Зенита»заявил, что готов отправиться на фронт в случае призыва в армию.

«Конечно, информация о частичной мобилизации вызвала потрясение у общественности.

Готов ли я пойти в случае, если меня призовут? Я отвечаю точно — я не буду никуда бегать и скрываться. Если это произойдет, то буду защищать родину.

В любом случае, я готов к разному развитию событий. Но очень сильно надеюсь, что стороны рано или поздно придут к договоренностям и найдется компромисс», — написал Малафеев в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».